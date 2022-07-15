Собянин утвердил новые меры поддержки для образовательных и медицинских организаций

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки для образовательных и медицинских организаций.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Правительство Москвы установило дополнительную льготу для медицинских и образовательных организаций, которым предоставляются городские нежилые помещения, — освобождение от арендной платы до получения лицензий на осуществление соответствующей деятельности, но не более шести месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы мэра.

Таким образом, новая льгота позволит снизить первоначальные затраты медицинских и образовательных организаций, что станет дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в эту сферу, передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области с начала 2022 года господдержкой в виде социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности на общую сумму 337 млн рублей воспользовались более 1,3 тыс. человек.