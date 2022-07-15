В Оренбуржье рассказали о поддержке местных предпринимателей

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В Оренбургской области с начала 2022 года господдержкой в виде социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности на общую сумму 337 млн рублей воспользовались более 1,3 тыс. человек.
В Оренбуржье рассказали о поддержке местных предпринимателей
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

В то же время «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Республики Татарстан передаёт, что в регионе сократилось количество проверок бизнеса.

«С марта в России действует мораторий на проверки бизнеса. Благодаря принятой мере по всей стране отменено более 190 тыс. проверок, в Республике Татарстан — более 2 тыс. Количество проверок, проведённых республиканскими органами контроля, в I полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилось в 8,3 раза», — заявили в ведомстве.

За время действия моратория не выявлено ни одного нарушения.

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