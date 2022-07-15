Аналитики назвали города России с самой дорогой и дешёвой шаурмой

Аналитики 2ГИС провели исследование и выяснили, в каких крупных городах России продаётся самая дорогая и самая дешёвая шаурма.

Как пишут «Известия», самая дорогая шаурма продаётся в Москве, её средняя цена составляет 298 рублей.

На втором месте — Санкт-Петербург (269 рублей), третье разделили Краснодар и Ростов-на-Дону со средним ценником в 250 рублей.

Самую дешёвую шаурму готовят в Омске, её средняя цена — 189 рублей.

Чуть дороже блюдо стоит в Уфе (190 рублей), Волгограде (199), Екатеринбурге (199) и Челябинске (200).

Ранее в разговоре с URA.RU врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какой десерт не приведёт к набору лишнего веса.