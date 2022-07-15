В Москве рассказали о старте образовательной программы для врачей-онкологов
- АГН «Москва»
Как пишет НСН, программа состоит из одного базового и 13 специализированных модулей.
По словам Раковой, программа позволит повысить качество диагностики и лечения онкологических заболеваний в столице, а также обеспечит оказание профильной помощи в соответствии с едиными стандартами.
Отмечается, что к разработке образовательных модулей привлекли более 50 профильных врачей-онкологов стационарного и амбулаторного звена.
Ранее в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач — стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова рассказала о самых вредных продуктах для зубов.