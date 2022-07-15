В Москве рассказали о старте образовательной программы для врачей-онкологов

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Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о старте масштабной образовательной программы для столичных врачей-онкологов в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы.
В Москве рассказали о старте образовательной программы для врачей-онкологов
  • АГН «Москва»

Как пишет НСН, программа состоит из одного базового и 13 специализированных модулей.

По словам Раковой, программа позволит повысить качество диагностики и лечения онкологических заболеваний в столице, а также обеспечит оказание профильной помощи в соответствии с едиными стандартами. 

Отмечается, что к разработке образовательных модулей привлекли более 50 профильных врачей-онкологов стационарного и амбулаторного звена.

Ранее в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач — стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова рассказала о самых вредных продуктах для зубов.

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