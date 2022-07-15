Депутат Бурматов оценил идею премирования наиболее активных в борьбе с борщевиком регионов

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Дарья Ускова
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал в беседе с RT предложение депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника премировать наиболее активные в борьбе с борщевиком регионы, а также разработать госпрограмму по борьбе с его распространением на территории России.
Депутат Бурматов оценил идею премирования наиболее активных в борьбе с борщевиком регионов
  • Legion-Media

«С тем, что регионам нужны федеральные средства на борьбу с борщевиком, я абсолютно согласен. Сами регионы не справляются с решением этой проблемы», — сообщил Бурматов.

По его словам, положительная динамика в вопросе борьбы с борщевиком наблюдается в регионах, которые тратят на это много денежных средств. Однако количество субъектов, которые могут себе позволить такие крупные расходы на решение этой проблемы, совсем небольшое, добавил депутат.

«Единственным выходом из ситуации является создание специальной федеральной программы, в рамках которой регионы могли бы получать федеральные средства на решение этого вопроса», — пояснил эксперт.

Ранее в России предложили премировать наиболее активные в борьбе с борщевиком регионы, а также разработать госпрограмму по борьбе с его распространением на территории страны.

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