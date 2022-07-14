Специалист по борьбе с борщевиком Попова назвала способ избавиться от растения

Эксперт по борьбе с борщевиком Сосновского Российского экологического общества Мария Попова рассказала, как избавиться от растения на дачном участке.

Как уточнила Попова в беседе с сайтом «Аргументы и факты», справиться с борщевиком может самостоятельно один человек.

«Достаточно отрезать у этого растения цветы, процедуру хорошо повторить через две недели. Если же цветов нет, надо выкопать стебель на 20 см ниже уровня земли», — сказала эксперт.

При этом она подчеркнула, что для проведения соответствующих работ потребуется плотная непромокаемая одежда, закрытая обувь и резиновые перчатки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье очистили от борщевика ещё более 2 тыс. участков.