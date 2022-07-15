Психотерапевт Салынцев рассказал об особенностях световой депрессии

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Доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов (РУДН), психиатр, психотерапевт Игорь Салынцев рассказал, что недостаток света может приводить к возникновению световой депрессии.
Психотерапевт Салынцев рассказал об особенностях световой депрессии
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«Иногда при дефиците света возникает световая депрессия, которая сопровождается ленью. Когда-то для борьбы с такими симптомами использовалось светолечение: существовали специальные кабинеты, где включали дополнительный свет, чтобы восполнить у людей его нехватку», — объяснил Салынцев в беседе с URA.RU.

По словам психотерапевта, такие симптомы характерны для жителей северных регионов.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.

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