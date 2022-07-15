Физиолог Сериков назвал вредной для здоровья привычку отсыпаться по выходным
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Такое мнение специалист выразил, сославшись на исследования.
«Можно поспать по необходимости на один час больше, этого вполне хватит для физиологического восстановления организма. Существует суточная биоритмика. Мы работаем всю неделю в одном режиме, и организм адаптируется к определённому биоритму. И если мы по воскресеньям будем его усиленно сдвигать, то в понедельник, возвращаясь к трудовому процессу, организм получит настоящий биологический стресс», — объяснил Сериков в беседе с URA.RU.
По его словам, это на 30% повышает вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и срыва функциональных систем организма.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.