Физиолог Сериков назвал вредной для здоровья привычку отсыпаться по выходным

Кандидат психологических наук заведующий лабораторией физиологии труда и профилактической эргономики Научно-исследовательского института медицины труда Василий Сериков рассказал, что долгий сон по воскресеньям вреден для здоровья.

Такое мнение специалист выразил, сославшись на исследования.

«Можно поспать по необходимости на один час больше, этого вполне хватит для физиологического восстановления организма. Существует суточная биоритмика. Мы работаем всю неделю в одном режиме, и организм адаптируется к определённому биоритму. И если мы по воскресеньям будем его усиленно сдвигать, то в понедельник, возвращаясь к трудовому процессу, организм получит настоящий биологический стресс», — объяснил Сериков в беседе с URA.RU.

По его словам, это на 30% повышает вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и срыва функциональных систем организма.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.