Стоматолог Рублёва дала советы по уходу за зубами

Короткая ссылка
Стоматолог Ирина Рублёва дала советы по уходу за зубами.
Стоматолог Рублёва дала советы по уходу за зубами
  • Gettyimages.ru

В беседе с Пятым каналом она выразила мнение, что чистить зубы следует три раза в день, причём тщательно.

По мнению врача, одной щётки мало — желательно использовать ирригатор, зубные нити и дополнительные средства.

«Монопучковая зубная щётка помогает вычистить заднюю поверхность зубов и прочистить межзубные пространства», — отметила Рублёва.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить