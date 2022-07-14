Стоматолог Рублёва дала советы по уходу за зубами

Стоматолог Ирина Рублёва дала советы по уходу за зубами.

В беседе с Пятым каналом она выразила мнение, что чистить зубы следует три раза в день, причём тщательно.

По мнению врача, одной щётки мало — желательно использовать ирригатор, зубные нити и дополнительные средства.

«Монопучковая зубная щётка помогает вычистить заднюю поверхность зубов и прочистить межзубные пространства», — отметила Рублёва.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.