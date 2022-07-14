Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках, а также упрощает оформление подобных участков в долевую собственность.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как уточнило РИА Новости, разрешается использовать садовые и огородные земельные участки для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов. Выращивание допускается при условии соблюдения законодательства, в том числе ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил.

При этом такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, на которой находится этот участок, либо должно быть получено разрешение.

Ранее в Госдуме предложили признать борщевик карантинным растением, а также разработать федеральную программу по борьбе с его распространением.