Врач Добровольский перечислил правила безопасности в период солнечной активности

Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как обезопасить себя в период высокой солнечной активности.

«Если вы отдыхаете, то, соответственно, следует избегать в полуденное время нахождения на открытом солнце с открытыми участками тела, потому что они однозначно обгорят», — отметил врач в разговоре с Nation News.

На солнце важно использовать крем с фильтрами от ультрафиолета. По словам Добровольского, уровень защиты должен составлять от 30 до 50.

Надевать в жаркую солнечную погоду лучше лёгкую хлопчатобумажную одежду, резюмировал эксперт.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.