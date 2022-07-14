Врач Добровольский перечислил правила безопасности в период солнечной активности

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Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как обезопасить себя в период высокой солнечной активности.
Врач Добровольский перечислил правила безопасности в период солнечной активности
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«Если вы отдыхаете, то, соответственно, следует избегать в полуденное время нахождения на открытом солнце с открытыми участками тела, потому что они однозначно обгорят», — отметил врач в разговоре с Nation News.

На солнце важно использовать крем с фильтрами от ультрафиолета. По словам Добровольского, уровень защиты должен составлять от 30 до 50. 

Надевать в жаркую солнечную погоду лучше лёгкую хлопчатобумажную одежду, резюмировал эксперт.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.

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