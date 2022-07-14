В Иркутской области подтвердили 80 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 80 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 296 800.

«Отрицательный тест на коронавирус получили и выписались из больниц за всё время 292 633 человека», — добавили в ведомстве.

В целом в России за минувшие 24 часа зафиксировали 4238 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.