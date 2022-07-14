В Татарстане зарегистрировали 43 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 43 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе выявили 153 127 случаев коронавируса. Выздоровели 149 672 жителя, в том числе 17 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге подтвердили 297 случаев COVID-19, госпитализированы 64 человека, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Вылечились 223 пациента.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.