В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы девять жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 783 пациента, в ковид-центрах — 48 пациентов в состоянии средней тяжести, шесть в тяжёлом.

Тем временем в управлении Роспотребнадзора по ХМАО дали советы по использованию масок, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

«Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые два-три часа, повторно использовать маску нельзя», — отмечается в рекомендациях.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.