Невролог Кириченко перечислил способы лечения суставов

Главный врач NP CLINIC, невролог-альголог Евгений Кириченко рассказал, как избавиться от боли в суставах.

Причиной болей в суставах могут являться воспалительные процессы (подагра, аутоиммунные заболевания), острый септический артрит и другие инфекционные заболевания. Список факторов может быть дополнен возрастными изменениями, рассказал специалист в разговоре с сайтом Pravda.Ru.

Схема, сложность, длительность и стоимость лечения боли в суставах зависит от диагноза и степени запущенности случая. К примеру, при умеренном воспалении суставов пациенту назначается курс противовоспалительных, обезболивающих препаратов (НПВП).

В случае сильного воспаления пациенту может быть показана лечебная блокада, а также новый метод лечения боли — криоабляция (криоанальгезия), отметил Кириченко.

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