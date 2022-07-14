Невролог Кириченко перечислил способы лечения суставов

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Главный врач NP CLINIC, невролог-альголог Евгений Кириченко рассказал, как избавиться от боли в суставах.
Невролог Кириченко перечислил способы лечения суставов
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Причиной болей в суставах могут являться воспалительные процессы (подагра, аутоиммунные заболевания), острый септический артрит и другие инфекционные заболевания. Список факторов может быть дополнен возрастными изменениями, рассказал специалист в разговоре с сайтом Pravda.Ru.

Схема, сложность, длительность и стоимость лечения боли в суставах зависит от диагноза и степени запущенности случая. К примеру, при умеренном воспалении суставов пациенту назначается курс противовоспалительных, обезболивающих препаратов (НПВП).

В случае сильного воспаления пациенту может быть показана лечебная блокада, а также новый метод лечения боли — криоабляция (криоанальгезия), отметил Кириченко.

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