Врач Абанина напомнила о мерах предосторожности для сердечников в жару

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Декан медицинского факультета университета «Синергия» Ольга Абанина рассказала, что жаркую погоду особенно тяжело переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Врач Абанина напомнила о мерах предосторожности для сердечников в жару
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В разговоре с Pravda.Ru специалист отметила, что таким пациентам необходимо избегать прямых солнечных лучей.

«Если в это время вы выходите на улицу, желательно нанести на кожу средство с УФ-фильтром и надеть солнцезащитные очки. В жару целесообразно носить лёгкую одежду из водопроницаемой ткани. В идеале это должен быть хлопок», — сказала Абанина.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует избегать повышенной физической активности в жаркое время и соблюдать питьевой режим. Желательно выпивать около двух литров воды в сутки, примерно по стакану через каждый час, уточнила эксперт.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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