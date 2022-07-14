Врач Абанина напомнила о мерах предосторожности для сердечников в жару
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В разговоре с Pravda.Ru специалист отметила, что таким пациентам необходимо избегать прямых солнечных лучей.
«Если в это время вы выходите на улицу, желательно нанести на кожу средство с УФ-фильтром и надеть солнцезащитные очки. В жару целесообразно носить лёгкую одежду из водопроницаемой ткани. В идеале это должен быть хлопок», — сказала Абанина.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует избегать повышенной физической активности в жаркое время и соблюдать питьевой режим. Желательно выпивать около двух литров воды в сутки, примерно по стакану через каждый час, уточнила эксперт.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.