Врач Кунашева назвала способ справиться с отёками

Врач-терапевт, косметолог Елена Кунашева рассказала, почему летом у многих людей появляются отёки, а также дала советы, как с ними справиться.

Отёки летом — часто встречающаяся проблема у людей в средней полосе России. Зачастую это последствие нарушения терморегуляции организма. На образование отёков влияет количество выпитой жидкости, а также питание человека, рассказала врач в разговоре с kp.ru.

«Организм понимает, что влаги в нём недостаточно, и оставляет в клетках уже имеющуюся во избежание обезвоживания», — объяснила Кунашева.

Чтобы успокоить свои мозг и тело, избавив их от необходимости запасать воду, медики рекомендуют пить больше жидкости в жару. Это должны быть несладкие напитки, например морсы, и чистая вода (либо с добавлением пары капель лимонного сока).

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