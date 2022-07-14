Врач Кунашева назвала способ справиться с отёками
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Отёки летом — часто встречающаяся проблема у людей в средней полосе России. Зачастую это последствие нарушения терморегуляции организма. На образование отёков влияет количество выпитой жидкости, а также питание человека, рассказала врач в разговоре с kp.ru.
«Организм понимает, что влаги в нём недостаточно, и оставляет в клетках уже имеющуюся во избежание обезвоживания», — объяснила Кунашева.
Чтобы успокоить свои мозг и тело, избавив их от необходимости запасать воду, медики рекомендуют пить больше жидкости в жару. Это должны быть несладкие напитки, например морсы, и чистая вода (либо с добавлением пары капель лимонного сока).
Ранее в беседе с URA.RU акушер-гинеколог, репродуктолог Гаянэ Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.