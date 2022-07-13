В Башкирии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе.
В Башкирии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
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Об этом сообщает mkset.ru.

Рост заболеваемости за последние семь дней составил 4%. Как отметил Рахматуллин, за последние 30 дней фиксировалось снижение заболеваемости на 28%.

По данным оперативного штаба, за сутки в регионе зарегистрировали 49 случаев коронавируса, выздоровели 54 жителя. Всего в республике выявили почти 291 тыс. случаев COVID-19.

Также стало известно, что более 2,1 тыс. детей, переболевших коронавирусом, прошли реабилитацию в Научно-исследовательском клиническом институте детства Минздрава Московской области, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«COVID-19 может влиять на многие системы организма, причём не только у взрослых, но и у детей. Поэтому с июля 2020 года дети, переболевшие коронавирусом, могут пройти реабилитацию. Программа индивидуальна и подбирается под каждого ребёнка», — отметила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.

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