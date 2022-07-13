В Иркутской области подтвердили 77 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 77 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе выявили 296 720 случаев коронавируса.

«Отрицательный тест на коронавирус получил и выписался из больниц за всё время 292 591 человек», — добавили в ведомстве.

В целом в России за минувшие 24 часа зафиксировали 3929 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.