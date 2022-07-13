В Татарстане зарегистрировали 38 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 38 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 38 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе выявили 153 084 случая коронавируса. Вылечились 149 655 жителей, в том числе 35 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Приморском крае планируют запустить проект по реабилитации детей, переболевших COVID-19, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Поддержку Фонда президентских грантов получил Приморский институт вертеброневрологии и мануальной медицины. Он будет заниматься реализацией проекта «Слушая наше дыхание». Приём детей организуют в двух клиниках во Владивостоке.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.

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