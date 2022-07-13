В Удмуртии выявили 18 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 18 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели семь жителей, госпитализированы девять.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С начала пандемии в республике зарегистрировали 167 673 случая коронавируса. Вылечились 163 647 человек.

Вакцинацию прошли 698 922 жителя, завершили иммунизацию 559 237. Ревакцинировались 171 164 человека, передаёт izh.kp.ru.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.