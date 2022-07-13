Присяжные признали виновными троих обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича

Коллегия присяжных заседателей признала трёх подсудимых виновными в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщает СУ СК по Москве.

«Доказательства, собранные первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК Российской Федерации по городу Москве, признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждому из них инкриминировано преступление в зависимости от роли.

1 апреля 2021 года Следственный комитет завершил расследование дела в отношении обвиняемых в убийстве российского бизнесмена Шабтая Калмановича.

Тело Калмановича было обнаружено 2 ноября 2009 года, его водитель выжил после полученных огнестрельных ранений.