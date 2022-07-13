Присяжные признали виновными троих обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича
«Доказательства, собранные первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК Российской Федерации по городу Москве, признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева», — говорится в сообщении.
Отмечается, что каждому из них инкриминировано преступление в зависимости от роли.
1 апреля 2021 года Следственный комитет завершил расследование дела в отношении обвиняемых в убийстве российского бизнесмена Шабтая Калмановича.
Тело Калмановича было обнаружено 2 ноября 2009 года, его водитель выжил после полученных огнестрельных ранений.