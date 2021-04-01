Завершено расследование дела об убийстве бизнесмена Калмановича

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении обвиняемых в убийстве российского бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщает ГСУ СК по Москве.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева», — говорится в сообщении.

Они (в зависимости от роли каждого) обвиняются в убийстве фон Калмановича, покушении на убийство его водителя, незаконном обороте оружия и разбое.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда было обнаружено тело Калмановича со множественными огнестрельными ранениями. Позднее следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.

В июне 2019 года Следственный комитет сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве Калмановича.