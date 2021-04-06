Дело против обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича направлено в суд
- РИА Новости
«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх участников организованной группы», — сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В сообщении сказано, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, разбое.
Ранее Следственный комитет завершил расследование дела в отношении обвиняемых в убийстве российского бизнесмена Шабтая Калмановича. В июне 2019 года Следственный комитет сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве Калмановича.