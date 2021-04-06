Дело против обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича направлено в суд

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Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд уголовное дело в отношении трёх обвиняемых в убийстве российского и израильского предпринимателя Шабтая Калмановича.
Дело против обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича направлено в суд
  • РИА Новости

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх участников организованной группы», — сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В сообщении сказано, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, разбое.

Ранее Следственный комитет завершил расследование дела в отношении обвиняемых в убийстве российского бизнесмена Шабтая Калмановича. В июне 2019 года Следственный комитет сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве Калмановича.

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