Минпромторг России заявил о достаточном запасе лекарств и средств на случай вспышки оспы

В пресс-службе Минпромторга России заявили, что в стране в настоящий момент достаточный запас лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы.

«В России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.