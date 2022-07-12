Минпромторг России заявил о достаточном запасе лекарств и средств на случай вспышки оспы
- РИА Новости
«В России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.
Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.