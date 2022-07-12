В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Лилия Федоскова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе.
В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

За сутки в области регистрируют от 13 до 20 случаев коронавируса. С начала пандемии выявлено 203 848 случаев.

В регионе развёрнута 61 койка для пациентов с COVID-19.

Как отметила Федоскова, оснований для ужесточения ограничительных мер нет.

Также стало известно, что в январе — июне 2022 года в контактный центр тульского Минздрава поступило 800 тыс. звонков, передаёт Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пиковая нагрузка была зафиксирована в конце января — начале февраля на фоне роста заболеваемости COVID-19. Поступило 56 тыс. звонков в неделю.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и Франции.

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