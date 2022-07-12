В Пермском крае подтвердили 51 случай COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 51 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Новые случаи выявлены в десяти муниципальных и городских округах, а также в Перми и Березниках.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 372 013 случаев коронавируса.

В целом в России за минувшие 24 часа зафиксировали 3002 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и Франции.