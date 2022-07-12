В Севастополе прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Севастополе прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского Департамента здравоохранения.

«Всего в городской инфекционной больнице, горбольницах №1, №5 и №9 развёрнуты 80 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в больницах находятся 64 пациента.

Также стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область сохранили свои позиции в топ-5 регионов по тестированию на коронавирус на 100 тыс. населения. ЯНАО возглавляет список, Тюменская область занимает пятое место, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзор.

Лидирующие позиции занимают также Москва, Санкт-Петербург и Мурманская область.

Ранее Георгий Викулов, инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.