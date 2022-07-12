В Татарстане зарегистрировали 38 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 38 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в республике выявили 153 046 случаев коронавирусной инфекции. Вылечились 149 620 жителей, в том числе 69 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе отменили режим повышенной готовности по COVID-19, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональное правительство.

Ограничительные меры были введены в мае 2020 года. Со снижением темпов пандемии режим повышенной готовности смягчался.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и Франции.