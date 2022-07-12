В Удмуртии выявили 14 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 14 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели пять жителей.
В Удмуртии выявили 14 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 780 пациентов, в ковид-центрах — 37 пациентов в состоянии средней тяжести, семь — в тяжёлом.

Также стало известно, что с августа 2020 года в Тюменскую область из-за рубежа прибыли более 122 тыс. человек, у 858 был выявлен коронавирус, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В регионе работает 25 лабораторий, проводящих тесты на COVID-19. Также в Роспотребнадзоре предусмотрена горячая линия по всем вопросам, касающимся коронавируса.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и Франции.

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