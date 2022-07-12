Вирусолог Викулов заявил, что Россия обладает ресурсами для локализации оспы обезьян

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что в России есть все необходимые ресурсы для скорого выявления случаев инфицирования и локализации оспы обезьян.

«Что касается оспы обезьян, будет сделано всё для локализации этой инфекции, чтобы она не распространялась на территории России, наша инфекционная служба сделает всё необходимое. Хотя мы понимаем, что завозные случаи могут быть, но требуется непосредственный контакт с источником инфекции для передачи возбудителя. Все необходимые тест-системы в России имеются. Все методы диагностики, которые используются в современном мире», — сказал специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Викулов выразил мнение, что будет серьёзный санитарный кордон на границе, чтобы предотвратить появление новых случаев заболевания.

Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из Португалии.

Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что шанс, что оспа обезьян перейдёт в ранг пандемии, очень мал.