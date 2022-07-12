Вирусолог Альтштейн исключил риск пандемии оспы обезьян

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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с оспой обезьян.
Вирусолог Альтштейн исключил риск пандемии оспы обезьян
  • РИА Новости

«Никакой пандемии не будет. В наши времена оспа пандемий не даёт», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, главная мера профилактики — это работа санэпидслужбы, которая выявляет больных и изолирует их.

«Шансы у оспы очень маленькие на распространение. Думаю, в ближайшие месяцы придут к нулю», — отметил Альтштейн в беседе с URA.RU.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали первый случай оспы обезьян. Заболевание выявили у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.

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