Вирусолог Альтштейн исключил риск пандемии оспы обезьян

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с оспой обезьян.

«Никакой пандемии не будет. В наши времена оспа пандемий не даёт», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, главная мера профилактики — это работа санэпидслужбы, которая выявляет больных и изолирует их.

«Шансы у оспы очень маленькие на распространение. Думаю, в ближайшие месяцы придут к нулю», — отметил Альтштейн в беседе с URA.RU.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали первый случай оспы обезьян. Заболевание выявили у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.