Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: заразившийся оспой обезьян россиянин был в Португалии

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что россиянин, у которого была выявлена оспа обезьян, вернулся из Португалии.

«Случай был завезён из одной из европейских стран — это Португалия», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24». Её слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.