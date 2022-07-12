Профессор Ших перечислила распространённые причины бессонницы

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Доктор медицинских наук, профессор, директор Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Евгения Ших рассказала, что нарушение сна чаще всего вызвано психологическим состоянием человека.
Профессор Ших перечислила распространённые причины бессонницы
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В условиях тревоги и психологического напряжения организм перестраивается в режим повышенной активности, объяснила специалист в беседе с сайтом издания «Аргументы и Факты».

«В 20—40% случаев причиной нарушений сна становятся тревожные и депрессивные расстройства, у 50% жителей мегаполисов — нарушенный цикл «сон-бодрствование», ненормированный рабочий день, сменный график работы, а в 5—10% случаев — избыточное потребление разных стимуляторов (чая, кофе, энергетиков), курение и алкоголь», — заявила Ших.

Последствия бессонной ночи человек ощущает днём. В их число входят усталость, нарушение внимания, раздражительность, головная боль. Таким образом, бессонница ухудшает качество жизни не менее, чем другие распространённые заболевания, отметила врач.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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