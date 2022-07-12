Флеболог Изместьев назвал причины усугубления ситуации с варикозом

Главный врач медицинского центра «ОЛМЕД» в Нижнем Тагиле Василий Изместьев назвал причины, которые могут спровоцировать обострение варикозной болезни.

«Неправильный образ жизни может усугубить ситуацию. Если вы много сидите и мало двигаетесь или, наоборот, ваша профессия заставляет вас проводить много часов на ногах — всё это плохо сказывается на венах. Но я отметил бы главный фактор — наследственную предрасположенность. Заболевание может передаваться через поколение», — отметил специалист в разговоре с tagilcity.ru.

Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU сообщила, что в длительных путешествиях на машине необходимо придерживаться нескольких правил, чтобы избежать проблем со здоровьем.