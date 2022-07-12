Диетолог Арзамасцев назвал составляющие правильного завтрака
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В разговоре с «Москвой 24» Арзамасцев посоветовал не есть на завтрак тяжёлые продукты.
«Самыми вредными стоит назвать продукты, которые достаточно сложно перевариваются и очень тяжёлые. Это любое жирное мясо, свинина, даже жирная говядина. Их лучше не использовать», — рассказал он.
Также врач порекомендовал не употреблять на завтрак сложнокомпонентные блюда, полуфабрикаты и фастфуд.
По словам диетолога, на завтрак лучше выбирать крупы, которые нужно долго варить, творог или омлет из двух-трёх яиц.
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