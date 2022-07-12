Экономист Остапкович оценил идею создания государственного туристического сервиса в России

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова учредить государственный либо частно-государственный сервис (агентство) по оказанию населению услуг в сфере международного туризма.
Экономист Остапкович оценил идею создания государственного туристического сервиса в России
  • Gettyimages.ru

«Сама по себе идея неплохая, но я не вижу такой необходимости в сегодняшних условиях», — рассказал специалист.

По его мнению, в России не существует проблемы с передвижением туристов, она носит исключительно санкционный характер.

«Ни одна структура — государственная или негосударственная — сегодня снять санкции не сможет... Для чего нужна надстроечная структура государственного уровня? Любую государственную структуру нужно содержать», — сообщил экономист.

Ранее депутат Милонов призвал создать государственный туристический сервис для поездок за рубеж.

Он подчеркнул, что участие государства являлось бы «жёсткой гарантией оказания услуг в полном объёме», а страны для поездок определялись бы по критериям безопасности и дружественности по отношению к россиянам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить