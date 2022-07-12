Экономист Остапкович оценил идею создания государственного туристического сервиса в России

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова учредить государственный либо частно-государственный сервис (агентство) по оказанию населению услуг в сфере международного туризма.

«Сама по себе идея неплохая, но я не вижу такой необходимости в сегодняшних условиях», — рассказал специалист.

По его мнению, в России не существует проблемы с передвижением туристов, она носит исключительно санкционный характер.

«Ни одна структура — государственная или негосударственная — сегодня снять санкции не сможет... Для чего нужна надстроечная структура государственного уровня? Любую государственную структуру нужно содержать», — сообщил экономист.

Ранее депутат Милонов призвал создать государственный туристический сервис для поездок за рубеж.

Он подчеркнул, что участие государства являлось бы «жёсткой гарантией оказания услуг в полном объёме», а страны для поездок определялись бы по критериям безопасности и дружественности по отношению к россиянам.