Экономист Остапкович оценил идею создания государственного туристического сервиса в России
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«Сама по себе идея неплохая, но я не вижу такой необходимости в сегодняшних условиях», — рассказал специалист.
По его мнению, в России не существует проблемы с передвижением туристов, она носит исключительно санкционный характер.
«Ни одна структура — государственная или негосударственная — сегодня снять санкции не сможет... Для чего нужна надстроечная структура государственного уровня? Любую государственную структуру нужно содержать», — сообщил экономист.
Ранее депутат Милонов призвал создать государственный туристический сервис для поездок за рубеж.
Он подчеркнул, что участие государства являлось бы «жёсткой гарантией оказания услуг в полном объёме», а страны для поездок определялись бы по критериям безопасности и дружественности по отношению к россиянам.