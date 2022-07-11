Туристический сервис Russpass стал доступен на четырёх языках
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Удобнее стала навигация на главной странице, с которой можно перейти в разделы «Отели», «Музеи», «Экскурсии», «Авиабилеты», «Ж/д билеты» и «Направления».
«Новый интерфейс — ещё один шаг к тому, чтобы бронирование билетов, гостиниц, экскурсий и туров не занимало много времени. Кроме того, сайт теперь доступен на четырёх языках, в том числе на арабском», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Ранее, как писала НСН, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что жители Москвы могут получить около 100% услуг в любом офисе «Мои документы» вне зависимости от места регистрации.