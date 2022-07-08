В Федерации отельеров назвали необычные виды туризма в России

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов назвал необычные туристические направления в России.

«Гольф-туризм становится популярным. Люди, даже не обладая какими-то серьёзными деньгами, уже ездят в такие поездки по родной стране», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, развивается и гастрономический туризм.

«Как базового направления его ещё нет в том виде, в котором он существует в мире. Но я знаю, что есть люди, которые едут в Москву с целью посетить рестораны со звёздами «Мишлен», есть направления, где гастрономия является дополнительным фактором», — уточил Прасов.

Как отметил эксперт, также появляются варианты путешествий с проживанием в условиях дикой природы.

«У нас можно поехать посмотреть на китов в Хабаровском крае, а многие об этом даже не знают», — добавил он.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с Nation News рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в 2022 году.