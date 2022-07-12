Офтальмолог Шилова рассказала о взаимосвязи между здоровьем и цветом глаз

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Врач-офтальмолог доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что цвет глаз может свидетельствовать о предрасположенности к различным заболеваниям.
Офтальмолог Шилова рассказала о взаимосвязи между здоровьем и цветом глаз
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«Люди с пигментированными радужками (с карими глазами. — RT) больше склонны к такому заболеванию, как глаукома, которая характеризуется выщелачиванием пигмента из радужки. Чем его больше, тем человек более склонен к тому, что пигмент выбивается, попадает в пути оттока и вызывает глаукому. Глаукома характерна для южных регионов, где кареглазых больше», — сказала специалист в разговоре с URA.RU.

По её словам, у жителей северных широт радужка обычно светлее, солнцезащитного пигмента меньше, а значит, глаза менее защищены от солнца. Поэтому такие люди чаще страдают от меланом — злокачественных опухолей.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.

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