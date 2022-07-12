В России госпитализировали 1472 пациента с коронавирусом за сутки

За сутки в России госпитализировали 1472 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 634 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа выявлено 3002 случая инфицирования COVID-19, днём ранее — 3097. За сутки умерли 48 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 38 заболевших. Также за сутки выздоровели 3209 человек, накануне — 2296. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.