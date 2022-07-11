Матвиенко прокомментировала упрощение получения гражданства России для жителей Украины

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение президента Владимира Путина распространить упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.
Матвиенко прокомментировала упрощение получения гражданства России для жителей Украины
  • © РИА Новости / Совет Федерации РФ

«Это такой достойный ответ достойного государства на проект «анти-Россия», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Ранее Владимир Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Украины, ЛНР и ДНР.

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