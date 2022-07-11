Матвиенко прокомментировала упрощение получения гражданства России для жителей Украины

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение президента Владимира Путина распространить упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

© РИА Новости / Совет Федерации РФ

«Это такой достойный ответ достойного государства на проект «анти-Россия», — цитирует Матвиенко ТАСС. Ранее Владимир Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Украины, ЛНР и ДНР.