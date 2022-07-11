Депутат Шхагошев прокомментировал порядок получения гражданства России для украинцев

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал подписанный президентом Владимиром Путиным указ об упрощённом порядке получения гражданства России для всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

По словам Шхагошева, это не просто указ, который упрощает порядок получения гражданства.

«Это позиция, позиция страны по отношению к простым гражданам Украины», — отметил парламентарий.

По его мнению, данное решение подтверждает намерения, о которых Россия заявляла на протяжении восьми лет.

«То есть русские будут защищены, где бы они ни были», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Украины, ЛНР и ДНР.