Депутат Шхагошев прокомментировал порядок получения гражданства России для украинцев
- РИА Новости
По словам Шхагошева, это не просто указ, который упрощает порядок получения гражданства.
«Это позиция, позиция страны по отношению к простым гражданам Украины», — отметил парламентарий.
По его мнению, данное решение подтверждает намерения, о которых Россия заявляла на протяжении восьми лет.
«То есть русские будут защищены, где бы они ни были», — заключил собеседник RT.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Украины, ЛНР и ДНР.