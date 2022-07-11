Невролог Орлов назвал способы защиты от солнечных лучей

Врач-невролог Игорь Орлов рассказал, как правильно защищаться от солнечных лучей и минимизировать их вредное воздействие на организм.

В разговоре с сайтом Pravda.Ru специалист посоветовал носить солнцезащитные очки, головной убор и одежду светлых тонов из натуральных тканей.

Также специалист порекомендовал во время зноя ограничить физическую нагрузку, особенно детям, и придерживаться определённого рациона.

«Не рекомендуется употреблять тяжёлую, острую, солёную и горячую пищу, мясо, рыбу, потому что это приводит к нарушению пищеварения», — отметил Орлов.

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