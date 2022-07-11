В Мурманской области отменили ряд ограничительных мер по COVID-19

В Мурманской области отменили ряд рекомендаций и ограничительных мер в связи с COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Об этом сообщает Nord-News.

С 11 июля в регионе снимаются ограничения на массовые мероприятия, исключается требование об обязательной самоизоляции до получения ПЦР-теста для граждан России, прибывающих из-за рубежа, отменяется требование о наличии обсерваторов.

«Работодателям больше не нужно воздерживаться от направления сотрудников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы России с неблагополучной эпидситуацией, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан и участия в таковых», — заявили в региональном оперштабе.

Также стало известно, что отделение Ленинградской областной клинической больницы прекращает принимать пациентов с COVID-19, передаёт издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Учреждение возвращается к плановой работе благодаря снижению темпов госпитализации.

Приём пациентов с COVID-19 в регионе продолжается в инфекционных отделениях Всеволожской, Лужской, Волховской, Кировской и Приозёрской больниц, а также в ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и Франции.