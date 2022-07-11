Захарова назвала главу МИД Британии кровожадной и деструктивной особой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Британии Лиз Трасс кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Захарова прокомментировала заявление Трасс о том, что в случае избрания на место премьер-министра Великобритании, она будет добиваться поражения России в спецоперации.

«Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути», — заявила представитель МИД.

7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Глава британского МИД после этого заявила о выдвижении своей кандидатуры на оба поста.

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