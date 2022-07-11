В Татарстане выявили 39 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 39 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане выявили 39 случаев COVID-19 за сутки
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике зафиксировали 153 008 случаев коронавируса. Выздоровел 149 551 житель, в том числе 22 за минувшие 24 часа.

Тем временем глава Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить работу по повышению уровня коллективного иммунитета от COVID-19, передаёт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Казанского Кремля. Как отметил Минниханов, вопрос вакцинации и иммунизации был и остаётся актуальным.

Ранее врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.

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