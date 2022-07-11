В Удмуртии зарегистрировали 15 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии за минувшие сутки выявили 15 случаев инфицирования коронавирусом.
В Удмуртии зарегистрировали 15 случаев COVID-19 за сутки
  • © РИА Новости / Илья Питалев

В числе инфицированных четыре ребёнка до 14 лет и три человека старше 65 лет, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Трое граждан госпитализированы, летальных случаев не зафиксировано.

В то же время, как пишет kp.ru, в Кузбассе за сутки вирус диагностировали у 34 человек. 

За прошедший период один пациент скончался, из больниц выписали 29 человек.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией в Европе, в том числе в Италии и Франции.

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