В Удмуртии зарегистрировали 15 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 15 случаев инфицирования коронавирусом.

В числе инфицированных четыре ребёнка до 14 лет и три человека старше 65 лет, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Трое граждан госпитализированы, летальных случаев не зафиксировано.

В то же время, как пишет kp.ru, в Кузбассе за сутки вирус диагностировали у 34 человек.

За прошедший период один пациент скончался, из больниц выписали 29 человек.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией в Европе, в том числе в Италии и Франции.