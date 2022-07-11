Уролог Степанов предупредил о рисках для здоровья при недостатке жидкости в жару

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Ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов предупредил, что недостаточное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также спровоцировать развитие мочекаменной болезни.
Уролог Степанов предупредил о рисках для здоровья при недостатке жидкости в жару
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«Потоотделение — это охлаждение поверхности тела изнутри. И эти силы должны пополняться за счёт поступления жидкости. Раз в жаркую погоду потоотделение идёт интенсивнее, то мочеиспускание становится слабее, и если мы пьём меньше воды, то моча становится более концентрированной. Этого допускать нельзя. Так как в последующем это может привести к мочекаменной болезни», — объяснил Степанов в беседе с URA.RU.

По словам уролога, в жару нужно пить больше суточной нормы воды.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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