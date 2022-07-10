В Москве закрыли некоторые парки отдыха из-за непогоды

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Подведомственные Департаменту культуры Москвы парки отдыха закрыли для посещения в связи с сильными дождями, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка.
В Москве закрыли некоторые парки отдыха из-за непогоды
  • РИА Новости

«Сейчас парки культуры и отдыха, подведомственные Департаменту культуры, закрыты для посещения. Дождь будет идти в Москве до конца дня. Просим вас по возможности оставаться дома», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Мосгорпарке сообщили, что в результате падения дерева от сильного порыва ветра в саду «Эрмитаж» пострадала женщина. Она госпитализирована.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее информировал, что в столице из-за непогоды и её последствий один человек погиб, ещё десять были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

В пресс-службе московского комплекса городского хозяйства призвали жителей столицы не выходить на улицу из-за интенсивного ливня.

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